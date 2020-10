Auf den lange freien Baugrundstücken rund um die Damaschkestraße im Stadtteil Östertal in Sondershausen entstehen nun in kurzer Zeit einige neue Häuser.

Sondershausen. Bis Ende 2022 sollen in Sondershausen und seinen Ortsteilen neue preisgünstige Baugrundstücke ausgewiesen werden.

Sondershausen will neues Bauland ausweisen

Die Stadt will Grundstückseigentümer bei der Entwicklung und Ausweisung von Bauland unterstützen, mindestens 100 neue Baugrundstücke zur Errichtung von Ein- und Mehrfamilienhäusern soll es geben. Als Preisobergrenze seien 50 Euro pro Quadratmeter erschlossenes Bauland anzustreben. Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstagabend mit großer Mehrheit beschlossen.

Ziel des gemeinsamen Antrags der Fraktionen Volkssolidarität, Linke, Freie Wähler und CDU ist, dass junge Familien, die in Sondershausen leben oder sich hier neu niederlassen wollen, wieder Bauflächen vorfinden. Bis Ende 2022 soll der Beschluss umgesetzt sein und Grundstückseigentümer, attraktives und günstiges Bauland ausgewiesen haben.

Kritik gab es aber auch: 50 Euro seien nicht realistisch und würden Erwartungen wecken, die die Stadt nicht erfüllen könne, es sei denn sie trete als Bauträger auf, sagte Manfred Kucksch (SPD). Andreas Hartung-Schettler (AfD) sprach von Subventionierung, erinnerte an den prognostizierten Bevölkerungsrückgang und an bestehende Baulücken. Zudem wäre die Erschließung eines möglichen neuen Bebauungsgebiet innerhalb von zwei Jahren nicht realistisch.

Volkssolidarität, CDU, Freie Wähler und Linke sehen dagegen einen hohen Bedarf, auch in den Ortsteilen.