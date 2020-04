Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sondershausen: Wochenmarkt mit größerem Angebot

Auf dem Wochenmarkt werden ab Dienstag, dem 28. April, neben Lebensmitteln auch wieder Waren des täglichen Bedarfs angeboten, teilte die Marktmeisterin mit. Aufgrund der geforderten Sicherheitsabstände würden die Marktstände mit Strumpf- und Lederwaren, Büchern sowie Textilien in der Fußgängerzone stehen. Auch Grillspezialitäten zum Mitnehmen werde es geben und der Messerschleifer sei vor Ort, so Heidrun Schinköth-Heise. Händler mit Lebensmitteln sowie die bekannten Blumen- und Pflanzenhändler stehen auf dem Marktplatz. Um sich und andere vor dem Virus zu schützen, müssen beim Einkauf ein geeigneter Mund-Nasen-Schutz getragen sowie die Abstandsregeln und Hygienevorschriften eingehalten werden. Selbstbedienung bleibe untersagt. Aufgrund des Feiertags wird es am Freitag, 1. Mai, keinen Markt geben, sondern erst am 5. Mai wieder.