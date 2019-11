Sondershausen. Der Sondershäuser Wochenmarkt bietet am Freitag, 22. November, ein zusätzliches Angebot anlässlich des Totensonntags.

Sondershausen: Wochenmarkt mit großem Angebot an Gestecken

Zum Wochenmarkt am Freitag, 22. November, wird es anlässlich des bevorstehenden Totensonntages eine große Auswahl an Grabgestecken und Grabschmuck in unterschiedlichen Ausführungen geben. Das teilte die Marktmeisterin mit. Von den Händlern gibt es Tipps und Vorschläge bei der Auswahl von Gestecken bis hin zur Grabgestaltung. Selbstverständlich gibt es auch frisches Obst und Gemüse, Wurst- und Fleischwaren, Fischspezialitäten sowie Backwaren. Der Markt öffnet von 8 bis 14 Uhr.