Sondershausen: Wortgewaltiges Gefecht im Haus der Kunst

Sondershausen. Das Schauspiel „Die Katze im Käfig“ zog an zwei Abenden das Sondershäuser Publikum in seinen Bann.

Mit dem Schauspiel „Die Katze im Käfig“ von Joanna Murray-Smith war das Theater Rudolstadt im Haus der Kunst in Sondershausen zu Gast. An zwei Abenden brach ein wortgewaltiges Gefecht zweier Kontrahenten auf das Publikum ein. Dabei brillierten Ute Schmidt als Schriftstellerin Patricia Highsmith, „The Queen of Crime“, und Jochen Ganser als Edward in ihren Rollen. Für gut zwei Stunden entwickelte sich auf der Bühne ein Thriller, der von der Fremdheit zwischen Menschen erzählte. Das Wechselbad der Gefühle, bei dem sich Abgründe auftaten, wurde von den Schauspielern perfekt herüber gebracht. Wer am Ende die Katze war und im Käfig landete, überließ man bei dem Stück dem Urteilsvermögen des Betrachters.