Sondershausen: Zebrastreifen am Kreisel am Franzberg erneut Thema

„Kaum jemand hält an. Die meisten Autofahrer preschen einfach durch. Und wenn wir dann doch mal versuchen, auf die Straße zu treten, wird man angehupt“, schildert Andreas Wenzl die Situation am Franzberg-Kreisel für Fußgänger. Besonders schlimm sei es am Morgen auf dem Weg zur Schule, wenn er seine beiden Kinder zum Kindergarten und in die Franzbergschule bringe, dann sei kaum ein Durchkommen.

Seit diesem Schuljahr besucht seine Tochter die Regelschule am Franzberg. Allein lasse er sie nicht in die Schule gehen. Am Nachmittag holt seine Frau die Tochter ab. Dann seien zwar weniger Kinder unterwegs, aber leichter sei es dennoch nicht, hier über die Straße zu gelangen.

Dabei sollten die Autofahrer, die aus dem Kreisel kommen, den Fußgängern Vorfahrt gewähren. Aber es mache niemand. Minutenlang müsse man warten, beklagt er sich. Und die Baustelle in der Erfurter Straße und deren Rückstau zum Kreisel verschärfe die Situation derzeit noch.

Debatte um Zebrastreifen wird seit Jahren geführt

In vielen anderen Städte gebe vor Kreisverkehren Fußgängerüberwege, beispielsweise in Mühlhausen. Die Diskussion im Stadtrat um den Zebrastreifen habe er verfolgt, passiert sei aber bisher nichts, bedauert der Sondershäuser. „Wer hier mal 15 Minuten steht, der kann das Problem nicht übersehen.“

Die Debatte um Zebrastreifen wird in Sondershausen bereits seit Sommer 2018 geführt. Die Stadtratsfraktion von SPD und damals noch der Grünen hatte einen solchen gefordert. Auch bei ihnen hatte sich eine Mutter beklagt. Hinzu kam die Eröffnung der Franzberg-Regelschule und mit ihr eine höhere Zahl an Schülern, die nun wieder täglich am Kreisel über die Straße gingen.

Vom Tisch sei der Antrag nicht, sagt Anne Bressem, Fraktionschefin von SPD/Nubi im Stadtrat. Im Sommer 2019 hatte man den Antrag erneut gestellt, nachdem er zunächst wegen Nicht-Dringlichkeit nicht auf der Tagesordnung landete. Dafür gab es eine Antwort aus der Verwaltung, dass ein Vor-Ort-Termin keine erhöhte Gefahr gezeigt habe und Studien belegen würden, dass Fußgängerüberwege die Gefährdung am Kreisel noch erhöhen würde, weil die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer sinke. Zudem müssen Autofahrer ja ohnehin anhalten beim Herausfahren, hatte die Verwaltung argumentiert.

Der ADAC empfiehlt bei Schulen Fußgängerüberwege

„Wir sehen das Problem nach wie vor“, so Anne Bressem. „Die Stadtverwaltung habe die Prüfung zugesagt, auf deren Ergebnis warten wir immer noch.“ Dabei sollten beispielsweise auch die Erfahrungen in Städten wie Nordhausen, wo es Zebrastreifen vor Kreisverkehren gibt, erfragt werden.

In einer der vergangenen Hauptausschusssitzung war das Thema öffentlich zur Prüfung wieder ins Bauamt der Stadtverwaltung vertagt worden. Dort wird es zurzeit geprüft.

Beim Verkehrsclub ADAC Hessen-Thüringen erklärt Pressereferent Oliver Reidegold, dass man in der Nähe von Schulen grundsätzlich Fußgängerüberwege empfehle. Nach einem Blick auf das Satellitenbild eines Online-Dienstes würde er auch in Absprache mit dem Verkehrsexperten des Automobilklubs sich an dieser Stelle für Zebrastreifen aussprechen. Gleich zwei Schulen, zumal noch eine Grundschule in der Nähe des sehr großen Kreisverkehrs liegen würden. Die Verkehrsinsel sorgen zusätzlich für Unübersichtlichkeit.

„Das Argument, Kinder würden beim Fußgängerüberweg unbedachter auf die Straße treten, zieht nicht“, sagte Oliver Reidegold. „Eltern zeigen ihren Kindern das richtige Verhalten an einem Fußgängerüberweg.“ Als Kompromiss aufgrund der Vielzahl der Straßen, die in den Kreisel münden, würde er empfehlen, vielleicht auch gemeinsam mit der Polizei die Verkehrsströme anzuschauen und dann an den besonders stark genutzten Straßen Zebrastreifen einzuzeichnen.