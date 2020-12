Sondershausens festlichste Schaufenster gekürt

Die Sieger des Gestaltungswettbewerbs stehen fest. Eine kleine Jury mit Vertretern des Werberings, des Stadtrats und der Stadtverwaltung hat die drei schönsten Weihnachtsdekorationen in der Sondershäuser Innenstadt gekürt. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Gewonnen hat das Geschäft Schmuck und Uhren Andrae, Schösserstraße 8. Der zweite Platz wurde an den Laden Stoffwechsel in der Schlossgalerie vergeben und der dritte an Familie Herzog in der Gartenstraße 14. Auf Platz vier kam die „Schwarzburger Geschenketruhe“ und auf Platz fünf „Uhren & Schmuck Scholz“.

Platz drei für Familie Herzog in der Gartenstraße und die beleuchteten Fenster und den Balkon. Foto: Steffen Neumann/Stadt Sondershausen

Mitte November hatte das Sondershäuser Stadtmarketing zum Gestaltungs- und Dekorationswettbewerb in der Innenstadt aufgerufen. Ziel sei es gewesen, die Innenstadt in ein adventliches Ambiente zu tauchen. Ob festlich dekorierte Schaufenster, beleuchtete Fenster, Balkone oder Fassaden, das blieb den teilnehmenden Gewerbetreibenden und Bürgern überlassen. Ausgelobt waren drei Sondershausen-Gutschein im Wert von 100, 75 und 50 Euro.

Auf der Runde durch die Innenstadt habe die Jury viele schön gestaltete und geschmückte Schaufenster und Fassaden gesehen – wie zum Beispiel die Schaufenster von Optik Sieber oder die Nussknacker-Sammlung in den Fenstern von Wüstenroth. Auch momentan leerstehende Geschäfte seien durch den Werbering oder durch Eigentümer festlich dekoriert worden. Bewertet wurden die Gestaltungsideen, der Einsatz von Licht und der Gesamteindruck.

Am Wettbewerb teilgenommen haben letztlich aber nur acht Geschäfte und Privatpersonen, bedauert die Stadtverwaltung. Mit 40 Punkten setzte sich am Ende Schmuck Andrae durch. Die reiche Beleuchtung als auch die geschmackvollen weihnachtlichen Dekorationselemente hätten die Jury überzeugt, hieß es.

Einen Tipp hatte die Jury noch und zwar die selbst hergestellten Krippen, welche in den Fenstern der Tagesstätte des Sozialpsychiatrischen Zentrums zu sehen sind. Ein Spaziergang zur Stiftstraße 1 lohne sich.