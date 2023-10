Sondershausens schönster Kürbis gesucht

Sondershausen. Die Stadt Sondershausen ruft Kinder und Jugendliche zum Kürbisschnitzwettbewerb auf.

Die Stadt Sondershausen ruft wieder zu einem Kürbisschnitzwettbewerb auf. Vom 25. bis 27. Oktober haben alle großen und kleinen Halloween-Freunde die Möglichkeit, ihren geschnitzten Kürbis im Bürgerbüro im Sondershäuser Rathaus, Markt 7, abzugeben. Dort werden die Kürbiskunstwerke in einer Liste registriert und auf den Stufen vor dem Rathaus platziert.

Die Kürbisse können wahlweise mit oder ohne LED-Beleuchtung abgegeben werden, die Beleuchtung mit Kerzen ist nicht erlaubt, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung. Am Mittwoch nach Halloween, 1. November, werden die drei schönsten Kürbisse dann ab 15 Uhr von einer Jury – bestehend aus Kindern und Jugendlichen – vor dem Rathaus in Sondershausen prämiert.