Sondershausens SPD-Spitze hat sich verjüngt

Anne Bressem bleibt Chefin bei der Sondershäuser SPD. Als Vorsitzende bei der Jahreshauptversammlung am Montagabend wiedergewählt, kann sich die 37-jährige in Zukunft auf einen um zwei Sitze erweiterten, zugleich aber auch deutlich verjüngten Vorstand stützen. Statt bislang sechs stehen ab sofort acht der insgesamt 88 Mitglieder des Ortsverbandes der Vorsitzenden, ihrer Stellvertreterin Dagmar Sonneck und Schatzmeister Tomm Reinhardt zur Seite.

Mit Nicole Richter und Chris Jakob besetzen zwei Genossen jüngeren Alters die neu geschaffenen zusätzlichen Beisitzerposten. „Die beiden habe mein Vertrauen bereits, seit sie mich sehr engagiert in meinem Wahlkampf um das Bürgermeisteramt unterstützt haben“, sagt Anne Bressem über die neuen Vorstandsmitglieder. „Ich bin deshalb sehr froh, dass sie nun auch in unserem Ortsverband mehr Verantwortung übernehmen.“ Damit seien auch positive Signale für die Zukunft der Sozialdemokraten in Sondershausen gesetzt. Der erst 25 Jahre alte Student Chris Jakob und die 35-jährige Nicole Richter könnte in der Arbeit der SPD auch auf längere Sicht neue Impulse setzen, ist die Vorsitzende überzeugt.

Bressem will in ihrem Ortsverband nun zunächst dafür sorgen, dass die Genossen nach Niederlagen in der jüngsten Vergangenheit schnell wieder zur Geschlossenheit finden, um die bereits wieder bevorstehenden Wahlkämpfe mit neuer Kraft angehen zu können. Dafür könne sich die SPD gerade in Sondershausen auf die Tatsache stützen, dass sie hier bei Landtagswahl deutlich besser abgeschnitten habe, als in anderen Regionen, wurde sie von Parteifreund Georg Maier unterstützt. Der Thüringer Innenminister saß mit den Ortsverbandsmitgliedern nach deren Wahlversammlung noch bei einer Weihnachtsfeier im Sondershäuser Jugendklub „JuST“ zusammen. Maier führte den Genossen vor Augen, dass die SPD auf Landes- aber auch auf Kommunalebene in der derzeitigen Situation mit einer deutlichen Sprachen zu Themen wie Sicherheit und der Forderung nach starken eigenständigen Kommunen bei den Menschen punkten könnten.