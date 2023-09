Sondershauser Gymnasiasten erfolgreich bei Geschichtswettbewerb

Sondershausen. Vier Sondershäuser Gymnasiasten gehören zu den Landessiegern des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten. Das war ihr Thema.

Die Landessieger des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten werden am Dienstag, 12. September, in Erfurt ausgezeichnet. Darunter sind nach Angaben der Körberstiftung auch vier Gymnasiasten aus Sondershausen. Emil Schrödter, Leni Abicht, Novalie Berninger und Tony Niclas Pilz aus der 10. Klasse des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Sondershausen haben gemeinsam als Gruppe mit dem Beitrag „Wohnen auf dem Dorf in der DDR am Beispiel unserer Familien“ einen Landessieg errungen.

Die Preisträgerinnen und Preisträger werden am Dienstag im Erfurter Rathaus von Ministerpräsident Bodo Ramelow ausgezeichnet.

Thema des diesjährigen Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten war „Mehr als ein Dach über dem Kopf. Wohnen hat Geschichte“. 5600 Kinder und Jugendliche aus ganz Deutschland haben 1651 Beiträge eingereicht. In Thüringen waren es 34 Beiträge von 158 Teilnehmenden. Fünf Landes- und fünf Förderpreise wurden in Thüringen vergeben.

Die bundesweit 250 Landessiegerinnen und -sieger haben die Chance, einen von 50 Bundespreisen zu erringen. Am 14. November wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die fünf Gewinner der ersten Preise auf Bundesebene in Schloss Bellevue in Berlin ehren.