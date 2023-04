Sondervorstellung im Sondershäuser Kino

Sondershausen. Zum Gedenktag der Befreiung vom Nationalsozialismus hat der Kreisjugendring Kyffhäuserkreis eine Filmvorführung organisiert.

Anlässlich des Gedenktages der Befreiung vom Nationalsozialismus lädt der Kreisjugendring im Rahmen der Partnerschaft für Demokratie am Montag, 8. Mai, um 18.30 Uhr zur Sonderfilmvorführung „BENT“ ins Cinema 64 in Sondershausen ein. Der Film sei eine erschütternde Erinnerung an die Grauen der Homosexuellen-Verfolgung – und ein Zeugnis davon, dass sich Liebe und Menschlichkeit selbst in der dunkelsten Stunde nicht brechen lassen. Der Eintritt ist frei.