Sonne lädt wieder zum Planschvergnügen im Sondershäuser Bergbad ein

Sondershausen. Auch während der zurückliegenden kühlen Tage nutzten Dauergäste das Sondershäuser Bergbad bei verkürzten Öffnungszeiten.

Die Sonne scheint wieder vom fast wolkenlos blauen Himmel, das lockt Besucher in das Bergbad „Sonnenblick“ in Sondershausen. Mia, Mia, Isabella, Elias, Justin, Tim, Robin und Eric, Ferienspielkinder aus dem Sondershäuser Jugendklub JuST, nutzten das Nass für vergnügliche Planschereien. Kühle, Regen und Wind hatten zuletzt viele Besucher vom Badespaß abgehalten. Trotzdem richtete die Stadt verkürzte Öffnungszeiten ein. Somit hatten wenigstens die Dauergäste, die auch bei kühleren Temperaturen gerne ins Becken gehen, die Möglichkeit, ihrer gesundheitsfördernden Gewohnheit nachzukommen und nutzten diese auch. In den kommenden Tagen sei das Bad wieder ganztägig geöffnet, teilt die Stadtverwaltung mit.