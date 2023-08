Am Vereinshaus ist das Schild vom Gartenverein Ringleben "Sonnenblick".

„Sonnenblick“ in Ringleben feiert sein 60-Jähriges

Ringleben. Sommerfest am 26. August beim Kleingartenverein in Ringleben.

Der Gartenverein Sonnenblick in Ringleben feiert am Samstag, dem 26. August, bei einem Gartenfest sein 60-jähriges Bestehen. Ab 14 Uhr gehts los. Dann wird das Kuchenbuffet eröffnet. Die Backwaren der Vereinsfrauen gibts natürlich auch zum Mitnehmen, dann sollte aber eine Verpackung mitgebracht werden, so der freundliche Verweise auf dem Flyer.

Der Landschaftspflegeverband Südharz/Kyffhäuser wird mit seinem Natur-Info-Mobil erwartet, das Bastel- und Rätselspiele für die jüngeren Gartenfestbesucher enthält und außerdem viele Informationen zur Umgebung und Natur im Angebot hat. Um 15 Uhr folgt ein kleiner Vortrag mit Tobias Erhardt vom Landschaftspflegeverband, ab 17 Uhr ist das Salatbuffet für den Grillabend angerichtet.

Für die Kleinen gibt es eine Hüpfburg, für Musik sorgen Dirk Gieseler und der Spielmannszug Ringleben.