Sonnenwendfeier und Kinderspaß in Gorsleben

Gorsleben. In Gorsleben wurde am Samstag wie in vielen anderen Orten zur Sonnenwende ein Feuer entfacht und getanzt.

Mit geselligem Beisammensein feierte Gorsleben am Samstag bei bestem Sommerwetter Sonnenwende. Neben zahlreichen Gorslebenern waren im Park auch viele Gäste aus den Nachbarorten erschienen. Die jüngeren Besucher vertrieben sich die Zeit bis zum Sonnenwendfeuer an der Malstraße, der Hüpfburg, beim Ponyreiten und mit Wasserspielen. Sophia (4) hatte Spaß mit ihrem Onkel Markus: Geschickt beförderten sie den Ball per Wasserstrahl ins gegnerische Feld. Am Abend wurde noch in die Sonnenwende getanzt.