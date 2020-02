Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spanisch lernen für Anfänger

Ein neuer Spanisch-Kurs beginnt am Mittwoch, den 19. Februar, um 18 Uhr an der Volkshochschule (VHS) des Kyffhäuserkreises in Sondershausen. Die Dozentin Liliana Medrano-Hesse vermittelt die Grundkenntnisse der spanischen Sprache, wichtige Vokabeln und Ausspracheregeln. Der Kurs richtet sich an Teilnehmer mit wenigen Spanischkenntnissen oder ganz ohne Vorkenntnisse. Der Kurs findet in den Unterrichtsräumen der Volkshochschule in der Güntherstraße 26 statt, dauert 30 Unterrichtseinheiten und kostet 90 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 03632/74 12 62 oder vhs-sondershausen@kyffhaeuser.de.