Das Loh-Orchester konzertiert wieder im Achteckhaus in Sondershausen am 5. Februar.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spanisches Klänge im Achteckhaus

In historischem Ambiente präsentiert das Loh-Orchester Sondershausen unter dem Motto Viva España am Mittwoch, 5. Februar, in Sondershausen ein durch und durch temperamentvolles Konzertprogramm, wie Anne Hagedorn vom Theater Nordhausen mitteilt. Das Konzert im Achteckhaus beginnt um 19.30 Uhr. Unter der Leitung von Michael Helmrath erklingt mit „España“ zu Beginn das Werk des Franzosen Emanuel Chabrier. Dieser komponierte sein mitreißendes Stück 1883 unter dem Eindruck einer Spanienreise. Heiße, andalusische Sommernächte, traurig und schön zugleich, dazu eine melancholisch perlende Gitarre: Das „Concierto de Aranjuez“ bringt im zweiten Teil des Abends rhythmisch feurige Sehnsüchte zum Klingen, gespielt vom international gefragten, kubanischen Gitarristen Joaquín Clerch.

Die Wahl der Gitarre, des spanischen Nationalinstruments, für den Solopart und der folkloristischen Klänge, war kein Zufall, sondern ein bewusstes Bekenntnis des Komponisten Joaquín Rodrigo, heißt es in der Mitteilung weiter. Älteren Datums ist die frühromantische Sinfonie in D-Dur, komponiert von Rodrigos Landsmann, Juan Crisóstomo de Arriaga. Dieser gilt als der „spanische Mozart“, und seine Sinfonie überrascht durch ihre aufwühlende Dramatik.

Das Loh-Orchester Sondershausen ist ein um 1600 gegründetes Orchester aus Sondershausen. Es beeinflusste das Musikgeschehen in Deutschland im 19. Jahrhundert, indem es der Musik von Richard Wagner und Franz Liszt zum Durchbruch verhalf. Seit 1991 ist das Loh-Orchester Sondershausen Bestandteil der Theater Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen GmbH. Woher kommt der Name? Ab 1806 waren die Konzerte im Freien auch für die Allgemeinheit zugänglich. Sie fanden im Lohpark, nordwestlich, unterhalb des Schlosses Sondershausen statt. Ein bestimmter zeitlicher Rhythmus stellte sich ein, sodass sie bald Lohparkkonzerte genannt wurden. Der Park war früher ein Eichenwald. 1918 musste der Fürst abdanken, und die „Fürstliche Kapelle“ wurde in Loh-Orchester umbenannt.

Karten für das zweite Lohkonzert in 2020: Vorverkauf Theater Nordhausen in Nordhausen, Käthe-Kollwitz-Straße 15, unter Telefon: 03631/983452, im Internet unter: www.theater-nordhausen.de; Abendkasse dann am Veranstaltungsort