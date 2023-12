Spannende Lektüre über die Turmwindmühle Immenrode

Vor Beginn der Präsentation seines Buches „Die Turmwindmühle in Immenrode und ihre Rettung“ hatte der Autor Alfred Kirsten noch zahlreiche Ausgaben zu signieren.

Sondershausen Der Erfurter Alfred Kirsten stellt vor interessiertem Publikum sein Buch „Die Turmwindmühle Immenrode und ihre Rettung vor

Schon eine ganze Weile vor dem offiziellen Beginn der Buchpräsentation am Mittwoch im Sondershäuser Rathaussaal hat Alfred Kirsten alle Hände voll zu tun. Viele der Anwesenden haben offensichtlich ein großes Interesse daran, ihr soeben erstandenes Buch vom Autor höchstpersönlich signieren zu lassen. Dem Wunsch kommt der Erfurter, der sein Buch namens „Die Turmwindmühle Immenrode und ihre Rettung“ vorstellt, gern nach. Auch er selbst habe eine spezielle Bindung zu der Immenroder Mühle. So war Alfred Kirsten unter anderem Chef der 1985 gegründeten Arbeitsgemeinschaft Wind- und Wassermühlen und hat den Wiederaufbau der Immenroder Mühle, welcher 1988 begann, von Anfang an begleitet.

„Unser oberstes Ziel war es, die Funktionstüchtigkeit der Mühle wieder herzustellen“, betonte Kirsten. Und das sei eindrucksvoll gelungen. Im Buch werden Geschichten und die Historie über die Turmwindmühle in Wort und Bild wiedergegeben. Anschaulich dargestellt ist auch der Aufwand, der über einen Zeitraum von mehr als drei Jahrzehnten unter Regie des Mühlen- und Heimatvereins Immenrode betrieben wurde. Vier Mitglieder der ersten Stunde waren zur Buchpräsentation dabei. „In den 35 Jahren hat man es geschafft, die Mühle zu einem Schmuckstück zu machen“, schwärmt der Buchautor. Insgesamt soll die Sanierung rund 485.000 Euro gekostet haben. Um eine echte Rarität handele es sich bei einem sogenannten Handsiebkasten, der zu Beginn der Sanierungsarbeiten entdeckt wurde, ergänzte der viele Jahre als Vereinsvorsitzender aktive Wolfgang Rechenbach.

Das Buch ist in einer Auflage von 350 Stück erschienen. Bestellen kann man es per E-Mail an: hannelorekutscha@googlemail.com.