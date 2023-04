Spargelzeit auf dem Wochenmarkt

Sondershausen. Regionale Anbieter kommen wieder nach Sondershausen

Auf dem Sondershäuser Wochenmarkt hat mit regionalen Angeboten aus der Region die Spargelzeit begonnen. So sei der Spargelstand aus Herbsleben ab sofort wieder freitags auf dem Marktplatz in Sondershausen vertreten, teilt die Stadtverwaltung mit. Einige der Gemüsehändler bieten außerdem Spargel unter anderem aus Kutzleben und Kindelbrück an.

Darüber hinaus ist ein großes Angebot an heimischem Obst und Gemüse erhältlich. Dazu gehören unter anderem Erdbeeren, Radieschen, Gurken, Tomaten und Lauchzwiebeln. Der Sondershäuser Wochenmarkt hat dienstags und freitags jeweils von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Auch am Dienstag nach dem 1. Mai würden die Händler wieder anreisen.