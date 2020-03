Kyffhäuserkreis. Bis auf weiteres können in den Sparkassen-Filialen in Wiehe und Oldisleben keine Kunden mehr persönlich bedient werden.

Sparkasse schließt vorübergehend zwei Filialen

In den Filialen der Kyffhäusersparkasse in Oldisleben und Wiehe wird es ab kommendem Dienstag vorerst keine Beratungsgespräche geben. Die Standorte können nicht mehr besetzt werden, erklärte Sparkassenvorstand Markus Biere. Aufgrund der Schließung von Kindergärten und Schulen fehlt es aktuell an ausreichend Mitarbeitern in der Sparkasse, um alle Geschäftsstellen besetzen zu können, sagte Biere. An beiden Standorten seien Geldautomaten, Kontoauszugs- und Überweisungsterminals für Kunden erreichbar.

Auf Veränderungen müssen sich auch Besucher in den anderen Geschäftsstellen einstellen, so Biere. Um die Mitarbeiter zu schützen, werde der Zugang zu den Schalterhallen begrenzt. Zudem solle es Bodenmarkierungen geben, damit die Kunden ausreichend Abstand wahren. Auf den Servicetheken werden Plexiglasscheiben montiert, und nicht mehr als vier bis fünf Kunden sollen sich in den großen Schalterhallen aufhalten, in den kleinen Geschäftsstellen nur einer bis zwei, kündigte Markus Biere an.

Auch die Nordthüringer Volksbank hat vorübergehend zwei Filialen im Landkreis Nordhausen geschlossen. Für den Kyffhäuserkreis gibt es aktuell noch keine Ankündigung dazu. Aber auch hier weist die Bank daraufhin, Beratungen möglichst telefonisch oder im Internet zu erledigen.