Spatenstich mit Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) für den Ersatzneubau der Brücke über den Spierenbach an Kreisstraße 6 in Niederspier.

Niederspier. Die neue Brücke über den Spierenbach in Niederspier soll 380.000 Euro kosten. Die Bauarbeiten sind bis Januar 2021 geplant.

Der Spatenstich für die neue Brücke über den Spierenbach an der Kreisstraße 6 in Niederspier ist am Dienstag erfolgt. 380.000 Euro soll der Ersatzbau kosten. Davon trägt der Kyffhäuserkreis einen Eigenanteil von 120.000 Euro, teilte das Landratsamt mit.