Spaziergänger können in Sondershausen Chorklängen aus dem Achteckhaus lauschen

Sondershausen. Werkstattkonzert des Projektchores Thuringia Cantat wird in Sondershausen ins Freie übertragen.

Nach 14 Monaten Pause stehen die Ampeln für den Projektchor Thuringia Cantat des Thüringer Chorverbandes endlich auf Grün. Rund 40 Sängerinnen und Sänger aus dem Freistaat werden am 19. und 20. Juni in der Landesmusikakademie Sondershausen gemeinsam musizieren. Von Samstagmorgen bis Sonntagnachmittag proben sie unter Leitung von André Schmidt, Professor an der Musikhochschule Franz Liszt in Weimar. Ein strenges Hygienekonzept und Testungen an allen Tagen machen es möglich.

„Der Blume ein Lied“ heißt das Programm, das eigentlich am Sonntag auf der Bundesgartenschau in Erfurt präsentieren werden sollte. Das ist in diesen Zeiten nicht möglich. Daher beschließt der Projektchor den Workshop am Sonntag um 17 Uhr mit einem kleinen internen Werkstattkonzert im Sondershäuser Achteckhaus. Instrumentale Unterstützung geben The String Company aus Erfurt und Studierende der Hochschule Franz Liszt.

Weil im Haus noch kein Publikum begrüßt werden kann, überträgt man die Chorklänge ins Freie. Musikbegeisterte Spaziergänger sind zum Lauschen rund um den Marstall eingeladen.