Spaziergang im Friedwald Sangerhausen

Sangerhausen. Interessierte können am 5. August eine Informationsveranstaltung im Friedwald bei Sangerhausen besuchen.

Eine Führung durch den Friedwald Sangerhausen bieten die Friedwald-Förster am Samstag, 5. August, um 14 Uhr an. Bei dem kostenlosen Spaziergang lernen die Teilnehmer den Wald als Ort der letzten Ruhe kennen. Sie erfahren, welche Bäume als Grabstätten zur Verfügung stehen, was ein Baumgrab kostet und wie Beisetzungen im Friedwald gestaltet werden können. Treffpunkt ist die Infotafel am Friedwald-Parkplatz, Navigationspunkt: Im Grunde, 06526 Sangerhausen-Wettelrode. Die Plätze für die Waldführung sind begrenzt. Anmeldung unter Telefon: 06155/ 84 81 00.