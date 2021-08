Spaziergang zu den Orten jüdischer Kultur In Sondershausen

Am jüdischen Friedhof in Sondershausen startet der Kulturspaziergang zu den Schauplätzen jüdischer Geschichte in der Stadt.

Sondershausen. Tour zu historischen Schauplätzen soll Neugier auf Ausstellung im Schlossmuseum Sondershausen wecken.

Zu einem Kulturspaziergang zu den historischen Schauplätzen jüdischen Lebens in Sondershausen laden Bettina Bärnighausen vom Schlossmuseum Sondershausen und Dirk Molis, Gästeführer der Stadt, ein. Los geht es am Freitag, 5. September,16 Uhr am Jüdischen Friedhof unterhalb des Spatenberges am Göldner-Rundweg ausgangs der Possenallee. Von dort geht es zur Trinitatiskirche und schließlich durch die Sondershäuser Innenstadt zur mittelalterlichen Mikwe. Mit Klarinette, Akkordeon und Percussion werden die Musikanten Antje Taubert, Jule Seggelke und Claas Sandbothe den Rundgang begleiten. Als „Antjes Weltempfänger“ spielen sie Klezmer, Klänge des Balkans und eigene Kompositionen, die von jiddischen Klängen und ungarischen Hirtenelegien inspiriert sind.

Jüdisches Leben gab es in Sondershausen mit Unterbrechungen über 700 Jahre. Noch heute finden sich einzelne bauliche Zeugnisse wie die mittelalterliche Mikwe (Ritualbad) und der jüdische Friedhof am Spatenberg, der 1699 angelegt wurde.

Der Rundgang auf den Spuren jüdischen Lebens durch Sondershausen gibt eine Vorgeschmack auf die große Sonderausstellung unter dem Titel ,,Schutzjuden – Staatsbürger – Weltbürger“, die im Schlossmuseum Ende September eröffnet werden soll. Im Rahmen des Veranstaltungskomplexes „900 Jahre jüdisches Leben in Thüringen soll die Ausstellung detaillierte Einblicke in die jüdische Geschichte der Stadt Sondershausen geben.

Für den kostenfreien Bus-Shuttle um l5:30 Uhr vom Busbahnhof Sondershausen und zurück zur nächsten Station des Spazierganges können sich Interessierte bis l. September via Mail an: themenjahr@kulturrat-thueringen.de anmelden. Dank der Förderung durch das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport und des Thüringer Landesprogramms für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit „Denk bunt“ sowie der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen ist die Teilnahme kostenfrei.