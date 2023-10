SPD begrüßt Radwegbau nach Greußen

Kyffhäuserkreis. Lückenschluss im Radwegnetz nach Helbedündorf fehlt allerdings weiterhin.

Die SPD Kyffhäuserkreis begrüßt die Anbindung von Greußen, Clingen und Wassertaleben an das überregionale Radwegenetz. Das seien gute Nachrichten für die Region, hieß es.

Im Zuge der B 4-Ortsumgehung für Greußen sei dies ein weiterer Punkt, der die Lebensqualität in der Stadt erhöhen werde, begrüßt Alexandra Wallrodt, stellvertretende Kreisvorsitzende der SPD Kyffhäuserkreis, die Ankündigung, dass der Radweg zwischen Sondershausen und Greußen und der Kreisgrenze nach Sömmerda mit Förderung des Bundes gebaut werden soll.

Dass auch das für die Region wichtige Ziel, wie die Anbindung der Funkenburg, gelungen ist, freue Wallrodt, die auch als Landtagskandidatin der SPD für den Wahlkreis Kyffhäuserkreis I nominiert ist, besonders. „Die Menschen in unserem Landkreis wünschen sich mehr Möglichkeiten, mit dem Rad sicher und schnell von A nach B zu kommen“, so Wallrodt. „Ich freue mich, dass unsere Landrätin und ihr Team diese Planung anschieben konnten. Wir stehen weiterhin für die Förderung und Entwicklung von Radwegen in der Region. Die zukünftige Planung sollte dann auch einen Lückenschluss von dem neuen Radweg über Großenehrich, Ebeleben bis nach Helbedündorf mit umfassen.“