Spektakel mit ritterlichen Raufereien

Am Wochenende ist wieder Mittelaltermarkt auf dem Kyffhäuser. Die Besucher dürfen sich auf ein buntes Markttreiben mit viel Musik, Gaukelei und ritterlichen Raufereien freuen.

Auf der Ringterrasse unterhalb des Denkmals werden die Spielleute Tamburo Bant Skaldar, eine urige Formation aus dem Rheinland und Irregang, ein witziges Mittelalter-Musiktrio aus dem Saaletal, die Bühne rocken. Spielmann Schabernackkrakeel und die Spielleute Rapauken schaffen sich oberhalb in der Allee unter schattigen Bäumen. Die Rapauken geben zudem kleine Konzerte in der Kuppelhalle. Vor dem Museumseingang trifft man auf eine Falknerei und ein Ritterlager. Die Ritter liefern sich ab und an handfeste Prügeleien auf der Ringterrasse. Eine flotte Feuershow, begleitet von der Live-Musik von Tamburo, lassen den Samstagabend auf dem sagenumwobenen Kyffhäuser imposant ausklingen.

Auch der Sonntag bietet ein buntes Programm mit allen Akteuren und typischen Marktständen. Es gelten die üblichen Eintrittspreise für die Besichtigung von Burg und Denkmal Kyffhausen. Als Ausweichparkplatz steht der Parkplatz „Kulpenberg“ zur Verfügung. Tatkräftige Unterstützung erhalten die Veranstalter durch Einsatzkräfte der Feuerwehr.

Kostenpflichtige Parkplätze stehen unterhalb des Denkmals zur Verfügung, kostenfreie Parkplätze am Kulpenberg, von hier aus fährt ein Shuttlebus (2 Euro pro Person) ab 10 Uhr bis 17 Uhr zum Denkmal und zurück. Letzte Abfahrt vom Denkmal um 16.50 Uhr. Die Strecke von 2,4 Kilometer kann auch gut zu Fuß über den bestens ausgeschilderten Wanderweg zurückgelegt werden.

Das Programm am Wochenende

Bühne Ringterrasse Samstag/Sonntag

9.30 Uhr Einlass: Die Tore öffnen sich

10 Uhr Markteröffnung und Irregang – Mittelaltermusik aus Thüringen

11 Uhr Ritterliche Raufereien vor des Kaisers Augen

12 Uhr Tamburo Bant Sklanar – Urige Klänge aus alter Zeit

13 Uhr Musik der Spielleute Irregang

14 Uhr Die Ritter schlagen sich erneut

15 Uhr Trommeln und Sackpfeifen

16 Uhr Irregang – Mittelaltermusik aus Thüringen

Nur Samstag:

17 Uhr Alarm im Ritterlager

18 Uhr Tamburo Bant Sklanar – Urige Klänge

19 Uhr Musik der Spielleute Irregang

19.30 Uhr Ein letztes Mal schlagen sich die Ritter

20 Uhr Abendkonzert mit Tamburo und einer Feuershow gegen 21 Uhr

22 Uhr Das Volk möge sich trollen

Nur Sonntag:

17.15 Uhr Tamburo Bant Sklanar – Urige Klänge aus alter Zeit

18 Uhr Lebewohl – Gesänge aller Akteure

19 Uhr Das Volk möge sich trollen

Hinter dem Denkmal Samstag/Sonntag

10.15 Uhr Schabernackkrakeel – Spielmann und Puppenspieler

11.30 Uhr Leier & Leute – gespielt von Schabernackkrakeel

13 Uhr Mit Alphorn und Kesselpauke – die Rapauken

13.45 Uhr Schabernackkrakeel – Spielmann und Puppenpieler

14.30 Uhr Rapaukenmusik aus aller Welt

15.30 Uhr Alte Geschichten neu erzählt – Schabernacks Kinderprogramm

16.45 Uhr Mit Alphorn und Kesselpauke – die Rapauken

17.30 Uhr Schabernackkrakeel – Spielmann und Puppenspieler

Nur Samstag:

18.15 Uhr Die Rapauken zum Abend

19 Uhr Schabernackkrakeel gibt ein letztes Ständchen

Kuppelhalle Samstag / Sonntag

11, 12 und 16 Uhr Harvenklänge

Vor dem Burgmuseum Samstag/Sonntag

Falknerei Wallhall