Spende für Bretlebener Sportverein

Bretleben. Für den Einsatz des Geldes hat der Verein schon genaue Vorstellungen.

778,14 Euro – so viel Geld sprang bei der Aktion „Bring dich ein für deinen Verein“ für den Sportverein Eintracht Bretleben heraus. Kunden des Lebensmittelmarktes hatten dafür an der Kasse ihre Kaufsumme aufrunden lassen oder an der Flaschenannahme den Gegenwert ihres abgegebenen Leergutes gespendet. Zur Freude von Tischtennis-Nachwuchstrainer Thomas Lorenz vom SV Eintracht, der dieser Tage aus den Händen von Verkaufsleiterin Mandy Voigt in Heldrungen den symbolischen Scheck entgegennehmen konnte.