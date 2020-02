Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spende für die Tafel

Der Beauftragte für Mitarbeiter und Soziales der Lidl-Regionalgesellschaft Bernburg, Robert Terz, übergab gemeinsam mit der Marktleiterin des Lidl-Marktes Sondershausen an die Sondershäuser Tafel zwei Förderschecks aus dem Programm „Lidl-Kunden spenden per Knopfdruck“. Die Mittel sollen für energiesparende LED-Beleuchtung sowie für Reparaturarbeiten an den Räumlichkeiten der Sondershäuser Tafel verwendet werden, berichtet Jürgen Rauchenbach von der gemeinnützigen Förderungsgesellschaft Arbeit und Umwelt (FAU), die Träger der Tafel ist.

„Mit der Pfandspende können die Tafeln über die klassische Lebensmittelspende hinaus gezielt finanziell gefördert werden. Dass unsere Kunden dies in einem so großen Umfang unterstützen, ist für uns eine großartige Bestätigung unserer Zusammenarbeit“ erklärt Robert Terz. „Bereits seit März 2008 arbeitet das Unternehmen Lidl mit dem Dachverband der deutschen Tafeln zusammen und hat diese Zusammenarbeit kontinuierlich ausgebaut. Mittlerweile wurden knapp 6100 Pfandautomaten in rund 3200 Filialen mit einem Pfandspendenknopf ausgestattet“, teilte Lidl mit. Bei der Rückgabe von Leergut können Kunden mittels Knopfdruck entscheiden, ob sie einen Teilbetrag oder den gesamten Pfandbetrag an die Tafel Deutschland spenden möchten. Über 18 Millionen Euro seien bis heute an die Tafel Deutschland gespendet worden. Diese Spende ermögliche es dann dem Dachverband der deutschen Tafeln, die Arbeit der lokalen Tafeln projektbezogen und bedarfsgerecht zu fördern, heißt es weiter.

In Sondershausen erhalte die Tafel von der Sondershäuser Lidl-Filiale täglich Obst und Gemüse, berichtet Jürgen Rauschenbach. Damit sei Lidl der größte Spender von frischen Lebensmitteln für die Einrichtung.

In Sondershausen gebe es aktuell im Januar rund 1300 angemeldete bedürftige Menschen bei der Tafel erklärt Sandy Buße, die Leiterin der Sondershäuser Tafel. Jeden Mittwoch und Freitag von 11 bis 13 Uhr öffnet die Lebensmittelausgabestelle in der August-Bebel-Straße.