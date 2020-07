Am 15. Juli übergaben Romy Reinecker, Marktleiterin Hagebau Sondershausen (zweite von rechts), und Mitarbeiter Herr Nucke 1300 Euro an die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses Sondershausen vom Trägerwerks Soziale Dienste.

Spende für Sondershäuser Frauenhaus

Über eine Spende in Höhe von 1300 Euro kann sich das Trägerwerk Soziale Dienste Thüringen als Träger des Sondershäuser Frauenhauses freuen. Der Hagebaumarkt Sondershausen spendete die Summe aus dem Verkauf von Gesichtsmasken.

1300 Gesichtsmasken seien zum Selbstkostenpreis verkauft worden und der Erlös solle nun vollständig der wichtigen Arbeit im Frauenhaus zugute kommen, heißt es in der Mitteilung von Marktleiterin Romy Reinecker. Die Mitarbeiter vom Frauenhaus Sondershausen bedankten sich für das Engagement: „Diese Unterstützung ist großartig.“

Der Hagebaumarkt in Sondershausen habe ebenso wie die anderen Standorte der BBH-Gruppe die Erlöse aus dem Verkauf von Mund-Nasen-Bedeckungen an gemeinnützige Vereine oder Institutionen gespendet. Rücksicht nehmen und aktiv in der Krise helfen sei ist das Motto der Spendenaktion, so Romy Reinecker.