In der Bundeswehrhalle in Sondershausen empfangen am 31. Januar wieder Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD), Oberstleutnant Stephan Podolski und Sparkassenvorstand Markus Biere die Gäste.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spendenaktion zum Neujahrsempfang

Rund 1300 Gäste werden wie in den Vorjahren zum Neujahrsempfang des Kyffhäuserkreises am 31. Januar in Sondershausen erwartet, erklärte Landkreis-Sprecher Heinz-Ulrich Thiele mit. Den Empfang richten Landkreis Bundeswehr und Kyffhäusersparkasse gemeinsam aus. In er Bundeswehrhalle werden Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD), Standortkommandeur Stephan Podolski und der Vorstand der Kyffhäusersparkasse Markus Biere das Jahr Revue passieren lassen und einen Ausblick aufs neue geben. Der Neujahrsempfang wird aber auch wieder genutzt, um Spenden für gemeinnützige Zwecke zu sammeln. Spenden können die Besucher in diesem Jahr für eine Baumpflanzaktion von Schülern und für das Weihnachtsmannhaus in Himmelsberg.

Der Heimatverein Sitte und Bräuche in Himmelsberg betreibt seit vielen Jahren das Weihnachtsmannpostamt. Das Gebäude ist in die Jahre gekommen und bedarf einer Sanierung. Gemeinsam mit der Stadt Sondershausen hat der Verein deshalb zu einer Spendenaktion aufgerufen. Zum Neujahrsempfang kann diese mit einer Spende bedacht werden.

Unterstützt werden kann aber auch die Baumpflanzaktion, zu der der Sondershäuser Kulturwaldverein und das Forstamt Schüler aus dem ganzen Landkreis aufrufen will. Unter Anleitung des Forstamts sollen Schulklassen vor dem Hintergrund der Schäden, die die trockenen Sommer in den heimischen Wäldern Bäume hinterlassen haben, pflanzen.