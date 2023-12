Die Schüler der Grundschule Franzberg in Sondershausen sammelten Geschenke für die Tafel Sondershausen.

Spendenübergabe der Grundschule Franzberg an die Sondershäuser Tafel

Sondershausen Die Geschenkspende hat Tradition zum Weihnachtsmarkt der Grundschule Franzberg und der Förderschule Sondershausen.

Der alljährliche Weihnachtsmarkt an der Grundschule Franzberg und des Förderzentrums Sondershausen fand am Freitag vergangener Woche statt. Die Veranstaltung hat einen besonderen Zweck: Die Kinder der Schule sammeln Geschenke für Kinder, deren Eltern nicht so viel Geld für Weihnachtsgeschenke zur Verfügung haben.

Viel Kreativität beim Geschenkpacken gezeigt

Die Kinder hatten mit viel Liebe und Kreativität ihre Geschenke toll verpackt, und dies ist bereits seit vielen Jahren eine schöne Tradition an der Grundschule Franzberg. Die Schulvertreter Tim und Ida, zusammen mit allen Klassensprechern und deren Stellvertretern, waren stolz darauf, die gesammelten Spenden an die Tafel Sondershausen zu übergeben.

Die Mitarbeiter der Tafel Sondershausen, die von der FAU (Fördergesellschaft Arbeit und Umwelt) betrieben wird, nahmen die großzügige Spende entgegen. Die Tafel Sondershausen möchte sich herzlich bei allen Kindern, ihren Eltern und besonders bei Ellen Neumann (Anmerkung der Redaktion: Schulleiterin der Grundschule Franzberg in Sondershausen), für die großzügigen Geschenkspenden bedanken.

Im Namen der Tafel Sondershausen wurde der Wunsch nach einer schönen Adventszeit und einem fröhlichen Weihnachtsfest an alle Kinder, deren Eltern, Frau Neumann und das gesamte Kollegium gerichtet. Die Aktion zeugt von Solidarität und Mitgefühl und trägt dazu bei, dass auch Kinder in finanziell schwierigen Situationen eine festliche und besinnliche Weihnachtszeit erleben dürfen.

Anika Glende, Sondershausen