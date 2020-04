Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sperrung der Ortsdurchfahrt in Toba

Die Ortsdurchfahrt Toba ist ab 6. April voll gesperrt. Das kündigte das Landesamt für Bau und Verkehr an. Die Fahrbahn der Landesstraße 1032 werde in der Ortsdurchfahrt erneuert. Die Bauarbeiten sollen vom 6. bis 17. April dauern. Die ausgeschriebene Umleitungsstrecke führe in beide Richtungen über die Landesstraße 1033 nach Dietenborn, Kleinberndten zur L 1016 Friedrichsrode nach Keula, heißt es in der Mitteilung des Landesamts.