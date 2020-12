Marcus Töpfer von HTB Küllstest schneidet auf der Brückenbaustelle in Ebeleben Anschlussprofile.

Ebeleben. Ab Donnerstagnachmittag soll es zu kurzzeitigen Sperrungen auf der Behelfsbrücke der B 249 in Ebeleben kommen.

Sperrungen an Behelfsbrücke in Ebeleben

Kurzzeitige Sperrungen an der Helbe-Behelfsbrücke der B 249 in Ebeleben ab diesem Donnerstag, 17. Dezember, kündigt die Verkehrsbehörde des Kyffhäuserkreises an. Im Baustellenbereich komme es wegen Einbauarbeiten zu mehreren Vollsperrungen von 15 bis 20 Minuten Dauer.

Mit ersten Einbauarbeiten sei am Donnerstagnachmittag rechnen. Am Freitag gebe es zudem vor Beginn des Einbaus von Binder- und Deckschicht noch Einschränkungen durch zusätzliche Arbeiten mit einer Großfräse. Bedingt durch die kurzzeitigen Vollsperrungen könne es zu erheblichem Rückstau kommen.

Nach Abschluss der Restarbeiten im Anbindebereich soll am Montag die Umlegung des Verkehrs auf die neue Brücke erfolgen. Restarbeiten erfolgen dann im neuen Jahr.