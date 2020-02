Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sperrungen und Baustellen im Kyffhäuserkreis

Allmenhausen: Erschließungsarbeiten in der Friedrichstraße, die über den Angerweg bis zur B 84 geführt werden, danach Verlegung in der Schmiedegasse. Arbeiten werden örtlich abgesichert, teils unter Vollsperrung oder halbseitiger Sperrung mit und ohne Ampel.

Zurzeit werden Gasleitungen in der Thomas-Müntzer-Straße verlegt. Wohl ab 24. Februar beginnen Arbeiten entlang der B 84.

Artern: Vollsperrung der Karl-Hühnerbein-Straße, zwischen Goetheplatz und Pestalozziplatz. Die Bauarbeiten dauern Abhängig von der Witterung wohl noch bis Ende April. Eine Umleitung erfolgt über die Sangerhäuser Straße (L 3086), L 1172, Rudolf-Breitscheid-Straße, Puschkinstraße und umgekehrt. Bushaltestelle Puschkinstraße wird nicht bedient.

Badra/Stausee Kelbra L 1040: Die Vollsperrung der Landesstraße 1040 zur Fällung der Gefahrbäume wurde per 21. Februar aufgehoben.

Ebeleben: Ab 17. Februar, Bau einer Ersatzbrücke. Verkehr wird per Ampel geregelt. Zufahrt zum Zentrum über den Kreisverkehr und B249/alte Mühlhäuser Straße. Zufahrt über Goethestraße gesperrt. Im Busverkehr kann es zu Einschränkungen kommen. In der Ortslage kommt es auch wegen Kabelarbeiten zu Einschränkungen.

Friedrichsrode/Keula-L 1016: Die Fällungen gefährlicher Bäume verlängert sich bis Ende März. Am Ortsausgang Friedrichsrode wurden Bohrpfahlgründungen begonnen. Es kommt zu Einschränkungen. Vorabinfo: Ab Anfang März bis Mitte März wird die L 1016 in diesem Bereich wegen der Verlegung einer Leitung voll gesperrt und der Verkehr wird über Kleinberndten – Dietenborn – Toba – Großbrüchter nach Keula in beiden Richtungen umgeleitet.

Göllingen: Baumaßnahme am Weg in die Steinrinne, zwischen Göllingen und Seega. Der Baustellenbereich ist örtlich abgesichert.

Göllingen: Zur Baumaßnahme Wipperbrücke am Ortsausgang – voraussichtlich bis 30. August wird die Brücke saniert und für den Straßenverkehr gesperrt. Die Umleitung wird ab Rottleben über Bendeleben – Hachelbich nach Göllingen und umgekehrt ausgeschildert. Die Bushaltestellen in der Hauptstraße werden von beiden Busunternehmen angefahren, durch die Umleitung über Bendeleben – Hachelbich wird es zu Einschränkungen im Busverkehr kommen.

Greußen: Bauarbeiten im Abschnitt Neustadt mit Vollsperrung ab ehemaligen Kulturhaus bis Steinweg. Bushaltestellen Neustadt sind geschlossen und Richtung Grüningen verlegt. Umleitung von und nach Grüningen sowie Einkaufszentrum Helbeeck über Ober- und Niedertopfstedt. Am Abzweig nach Niedertopfstedt ist Vorfahrt geändert.

Heldrungen: Entlang der L 3086, ab Gewerbegebiet bis Bahnhof Heldrungen, Einschränkungen wegen Trassenverlegung. Erweiterung für den Bereich ab Ortsausgang Bahnhof Heldrungen gen Bahnübergang nach Oldisleben. Seit 6. Februar betrifft der Baubereich die Ortsdurchfahrt Seehausen (B 85) mit und ohne Ampel. Ab 24. Februar bis 6. März Baubereich ab Kyffhäuserkaserne Richtung Gewerbegebiet Bad Frankenhausen mit Ampelanlage.

Roßleben: Ab 17. Februar bis 30. April Behinderungen wegen Kabelverlegung in der Ortslage.

Schönfeld: Arbeiten an der Ortsumgehung Schönfeld/Ringleben. Straße zwischen Ringleben und Ichstedt gesperrt. Umleitung nach Ichstedt ab Ringleben über Borxleben sowie in umgekehrter Richtung.

Wiehe: Ab 17. Februar bis 31. März, Behinderungen wegen Kabelverlegung in der Ortslage.

Ziegelroda: Die Landstraße zwischen Ziegelroda/Hermannseck und Querfurt ist noch bis zum 31. Juli in Höhe des ehemaligen Leimbacher Bahnhofs voll gesperrt.

Quelle: Landratsamt Kyffhäuserkreis