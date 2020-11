Foto: Henning Most

Spezialsand gibt Halt für große Sprünge in Bellstedt

Mit sicherem Tritt galoppieren die Pferde in engen Kurven über den neuen Reitplatz in Bellstedt, Vor jedem Hindernis auf dem Trainingsparcours finden sie im frisch aufgeschütteten Spezialsand reichlich Halt, um sich mit ihren Reitern in hohen Sprüngen über die Stangen zu katapultieren. Auch der einsetzende Regen bringt die Tiere nicht aus dem Tritt.