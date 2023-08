Spiel und Spaß beim Sommerfest in Gorsleben

In Gorsleben wurde am Wochenende ein Sommerfest gefeiert.

Gorsleben. Die Gorslebener Karnevalisten organisierten ein Fest mit Kinder-Olympiade.

Zum Sommerfest hatte am Samstag der Gorslebener Faschingsverein GKC „Blau-Gold“ an die ehemaligen Schule im Dorf eingeladen. Die Besucher konnten an Flohmarkt-Ständen stöbern. Es gab Kuchen und Zuckerwatte zur Stärkung. Jeder, der wollte, konnte an der Kinder-Olympiade teilnehmen. Für die kleinen Gäste gab es auch noch weitere Spielangebote mit Kinderschminken, großen Hüpfburgen, Fußballspiel und Ponyreiten durch den Landwirtschaftsbetrieb Sebastian Urbanowitz.