Spielfreude Sondershausen mit Musik- und Residenzstadtflair

Ausruhen auf einer Klavierbank oder klettern und rutschen an einem Schloss mit Türmchen können Kinder bald auf dem Sondershäuser Gottesacker. Dort ist der neue Spielplatz mit Geräten ganz im Stil der Residenz- und Musikstadt an der alten Stadtmauer beinahe fertig. Dort steht eine Wippe, die eine Flöte symbolisiert, eine Sitzbank stellt den Liszt- Flügel dar. Selbst die fürstliche Goldene Kutsche wurde als Spiel-Attrappe aufgebaut. Mit den letzten Arbeiten sind Bauleiter Martin Frohn (links) und Mike Jagemann von der Tiefbaufirma MPEK beschäftigt, beseitigen Baggerspuren und verteilen noch Fallschutzkies an der Wippe. Voraussichtlich am 1. Dezember verschwinden die Bauzäune , so der Bauleiter