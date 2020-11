Spielplätze in Roßleben-Wiehe sollen saniert werden

Laut abgesegnetem Haushaltsentwurf sollen kommendes Jahr in Roßleben-Wiehe zwei Spielplätze saniert werden. Gelder für die Plätze in der Thomas-Mann-Straße Roßleben und im Ortsteil Langenroda sind im Etat eingeplant. Der vorhandene Spielplatz in der Thomas-Mann-Straße (Holz, Baujahr 2004) ist rückgebaut. „Und nur mit hohem Aufwand des Bauhofes konnte dieser bis heute erhalten werden", so Bauamtsleiter Klaus-Dieter Arnold.

Die Gesamtkosten betragen 72.500 Euro. Da der Spielplatz im Sanierungsgebiet Dichterviertel liegt, werden zur Finanzierung sogenannte „sanierungsbedingte Einnahmen“ herangezogen, welche beim Abriss der ehemaligen Rinderstallanlage als Förderung gezahlt wurden. Die waren dann vom Investor des neuen Rewe-Marktes zurückzuzahlen. Das Geld kann für den Abbau von Barrieren, Wegebau oder Spielplätzen nur im Sanierungsgebiet Dichterviertel genutzt werden. Durch den Rückgriff auf sanierungsbedingte Einnahmen ist kein Eigenanteil der Stadt notwendig. Die Maßnahme ist laut Arnold bis Ende 2021 geplant. Auch der Spielplatz Langenroda soll für 16.000 Euro saniert werden. Eine teilweise Deckung ist über 10.400 Euro Fördergeld eingeplant. Die Maßnahme soll ebenfalls im 2021umgesetzt werden.