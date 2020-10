Spielplatz am Gottesacker in Sondershausen wird erneuert

Die Absperrung am Gottesacker in Sondershausen deutete am Donnerstag kurze Zeit daraufhin, dass hier demnächst gebaut wird. Die Stadt will den Spielplatz erneuern. Unter dem Thema Schloss soll das Areal neu gestaltet werden. Dazu gehören neue Spielgeräte, kündigte der Leiter des Sachgebiets Bau und Ordnung Karsten Kleinschmidt an.