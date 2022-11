Spielplatz in Bebra feiert Eröffnung

Sondershausen. Für das Vorhaben investiert die Stadt Sondershausen nach eigenen Angaben 35.000 Euro.

Darauf hatten die Kinder im Ortsteil Bebra in Sondershausen lange gewartet, und am Mittwochnachmittag war es endlich so weit: Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) eröffnete mit Vertretern der Stadtverwaltung und im Beisein der Kindertagesstätte Bebraspatzen den neuen Piratenspielplatz. Darüber informiert Pressesprecherin Janine Skara unsere Zeitung.

Feierlich wurde der Spielplatz von Bürgermeister Steffen Grimm eröffnet. Foto: Janine Skara

Die Spielanlage erweitert den Angaben zufolge den seit 2015 bestehenden Spielplatz und ist besonders kleinkindgerecht: Klettern, rutschen, schaukeln und erkunden – all das können die Kinder jetzt laut Mitteilung der Stadtverwaltung auf der Piratenanlage.

Nach einer kurzen Ansprache von Steffen Grimm führten die Kinder ein Piratenlied vor und stießen mit dem Bürgermeister mit Kindersekt auf die neue Anlage an, heißt es. „Mit der Spielplatzerweiterung geht die Stadtverwaltung dem Wunsch des Kindergartens und der Anwohner des Ortsteiles auf eine Kleinkinderspielanlage nach“, so die Sprecherin. Die Auswahl der Geräte sei in Absprache mit der Leitung der Kindertagesstätte erfolgt.

Für dieses Vorhaben investierte die Stadt Sondershausen nach eigenen Angaben rund 35.000 Euro. Trotz schlechten Wetters hätten es die Bebrasatzen nicht erwarten können, den neuen Spielplatz auf Herz und Nieren zu testen. Die Anlage sei einstimmig für sehr gut befunden worden, und alle großen und kleinen Besucher hätten sich über die Aufwertung des Bebraer Spielplatzes gefreut, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

„Ein großer Dank gilt allen, die an der Errichtung des Spielplatzes beteiligt waren“, wird Bürgermeister Steffen Grimm von der Sprecherin der Stadt zitiert.