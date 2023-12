Auf der jüngsten Stadtratssitzung im Mehrzwecksaal in Oldisleben (Foto) beschloss der Stadtrat unter anderem den neuen Spielplatz für Oldislebens Ortsteil Sachsenburg.

Spielplatzneubau in Sachsenburg

An der Schmücke. Neues Spielgelände künftig in der Ortsmitte. Stadtrat vergab Bauleistungen

Oldislebens Ortsteil Sachsenburg soll einen neuen Spielplatz mit Klettergerüst, Doppelschaukel, Wippe und Federwipptier sowie einer Sitzgelegenheit bekommen. Auf seiner jüngsten Sitzung beschloss der Stadtrat die Vergabe der Leistungen Beschaffung und Aufbau der Spielgeräte an die greensystems Stadtmobiliar GmbH aus Bad Frankenhausenden als günstigsten Anbieter. Zugleich soll der neue Spielplatz vom Ortsrand in Richtung Ortsmitte auf eine 500 Quadratmeter große städtische Freifläche südlich der Feuerwehr verlegt werden. Laut Bürgermeisterin Silvana Schäffer (CDU) finden derzeit die ersten Vorbereitungen statt, damit im neuen Jahr zügig gebaut werden kann. In die Spielplatzplanungen einbezogen waren auch die Kinder des Ortes mit ihren Eltern.