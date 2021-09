Spielzeit des Theaters Nordhausen und Loh-Orchesters Sondershausen startet

Sondershausen. Eröffnung am 10. September im Nordhäuser Theater mit Premiere der Operngala. In Sondershausen wird dazu am 26. September eingeladen.

„Die Proben haben begonnen“, sagt Renate Liedtke, Pressereferentin der Theater Nordhausen/Loh-Orchester Sonderhausen GmbH. Die Vorbereitungen auf die in Kürze beginnende Spielzeit laufen auf Hochtouren, man habe dafür wieder ein in jeder Hinsicht umfangreiches Programm zusammengestellt. „Das Spielzeitheft ist dick und prall gefüllt“, so Liedtke.

Zur Eröffnung der Spielzeit am Freitag, dem 10. September, wird um 19.30 Uhr in das Große Haus des Nordhäuser Theaters zur Premiere der Operngala unter dem Motto „Romantik, Liebe und Verrat“ eingeladen. Den Auftakt in Sondershausen bildet die Operngala im Achteckhaus am Sonntag, dem 26. September, um 18 Uhr.

„Endlich, endlich wieder Theater! Ich bin überglücklich, dass wir endlich wieder Theater live vor unserem Publikum spielen dürfen. Und ich spreche da, glaube ich, für unsere gesamte Belegschaft. Wir wünschen uns und unserem Publikum eine spannende und ereignisreiche Spielzeit mit großartigen Konzerten und Aufführungen und wir hoffen sehr, dass sich die Bedingungen immer mehr hin zur alten Normalität entwickeln. Jetzt starten wir durch!“, sagte Intendant Daniel Klajner.

Ohne Auflagen ginge es aber auch in der kommenden Spielzeit nicht. Sie könne allerdings „unter moderaten Bedingungen stattfinden“, ist die Pressesprecherin optimistisch. So sei geplant, bei den Veranstaltungen wieder ein Catering anzubieten. Gleiches gelte für stückbezogenen Pausen. Nach wie vor gefordert sei eine Erfassung der Daten für eine etwaige Kontaktnachverfolgung. Das entsprechende Formular könne in der Spielstätte vor der Veranstaltung ausgefüllt werden. Man könne es aber auch von der Homepage des Theaters runterladen und ausgefüllt mitbringen. Eine dritte und ganz neue Variante sei die Datenerfassung in Verbindung mit dem Erwerb einer Karte, informierte Renate Liedtke. Beim Einlass würden die Mitarbeiter den entsprechenden Abschnitt des Tickets dann einbehalten.

Des weiteren bestehe in den Spielstätten die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Am Platz könne dieser allerdings abgenommen werden. Zur Wahrung der Abstandsregel wird es zwischen nicht zusammengehörigen Personen immer einen freien Platz geben. So lange es die Bestimmungen zuließen, könnten auch alle Interessierten in die Spielstätten kommen, unabhängig davon, ob diese geimpft, genesen oder nicht geimpft sind.

Das Hygienekonzept müsse noch vom Gesundheitsamt des Landratsamtes abgesegnet werden.

Positiv äußerte sich Renate Liedtke über die Tatsache, dass bereits rund 10.000 Karten für die kommende Spielzeit verkauft worden sind. „Das ist etwas, worüber wir uns sehr freuen“, betonte sie. Dies zeige deutlich, dass die Leute Lust auf Theateraufführungen und Konzerte haben. „Ich denke, dass sie sich in unseren Spielstätten sicher fühlen“, so Liedtke bezüglich des Hygienekonzepts, mit dem man bereits in der vergangenen Spielzeit sehr gute Erfahrungen gemacht habe. In diesem Zusammenhang informierte sie auch, dass bei allen Veranstaltungen die jeweilige Spielstätte bereits eine Stunde vor dem eigentlichen Vorstellungsbeginn öffnet. So sollen Warteschlangen vermieden werden.