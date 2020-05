Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sprechstunde der Sondershäuser Bürgerhilfe

Der Verein für Bürgerhilfe Sondershausen bietet ab 27. Mai wieder eine regelmäßig Sprechzeit an jedem 4. Mittwoch im Monat von 14 bis 17 Uhr an. Das Büro befindet sich in der Hospitalstraße 88 in Sondershausen. Der Verein biete Bürgern Hilfe bei der Wahrnehmung ihrer Interessen gegenüber Behörden, insbesondere bei hohen Abgaben, die durch die öffentliche Hand erhoben werden, heißt es. Das Betreten des Büros sei unter Einhaltung der bestehenden Hygienebestimmungen mit Nasen- und Mundschutz und nur einzeln gestattet. Eine Voranmeldung sei nicht nötig.

Kontakt: E-Mail www.beitraege@online.de, Telefon 03632/759780