Sprechstunde mit Carsten Schneider

Sondershausen. Der SPD-Bundestagsabgeordneter Carsten Schneider will in Sondershausen Bürgern Rede und Antwort stehen.

Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion und Spitzenkandidaten der SPD-Thüringen für die anstehende Bundestagswahl am 26. September, Carsten Schneider, kommt am Donnerstag zu einer Bürgersprechstunde nach Sondershausen. Von 13 bis 15 Uhr wird Schneider für Fragen der Bürger vor dem SPD-Bürgerbüro in der Hauptstraße 7 in der Sondershäuser Fußgängerzone zur Verfügung stehen.