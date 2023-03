Der Sprechtag findet im Landratsamt des Kyffhäuserkreises in Sondershausen statt.

Sprechtag des Thüringer Bürgerbeauftragten in Sondershausen

Kyffhäuserkreis. Am 18. April gibt es in Sondershausen eine Beratung bei Problemen im Umgang mit Behörden.

Der Thüringer Bürgerbeauftragte Kurt Herzberg kommt am 18. April zum Sprechtag nach Sondershausen, informierte das Landratsamt. Ab 9 Uhr können Interessierte im Sitzungszimmer des Landratsamtes, Markt 8, in Sondershausen ihre Probleme persönlich vorbringen und erhalten Unterstützung bei allen Fragen, die den Umgang mit Behörden betreffen. Unterlagen zu den jeweiligen Anliegen, wie etwa Bescheide oder andere Behördenschreiben, sollten zu dem Termin bereits mitgebracht werden, so die Empfehlung des Bürgerbeauftragten.

Interessierte sollten einen persönlichen Gesprächstermin unter der Telefonnummer: 0361/ 57311 3871 vereinbaren.