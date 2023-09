Spurensuche in den Lebensräumen in und um Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. Naturpark-Botschafter Wolfgang Sauerbier hält einen Vortrag im Regionalmuseum Bad Frankenhausen. Das ist sein Thema:

Zum Vortrag „Spurensuche – Lebensräume, Tiere, Pflanzen – vom Mittelalter bis zur Gegenwart“ wird am kommenden Dienstag, den 19. September, um 19.30 Uhr ins Regionalmuseum Bad Frankenhausen eingeladen. Referent ist Naturparkbotschafter Wolfgang Sauerbier, die Präsentation hat David Petrat erstellt.

Im Juni endete die Vortragsreihe „Am dritten Dienstag im Monat“ mit einem abendlichen Stadtrundgang auf den Spuren der Geschichte und der Naturkunde des einstigen Studienrates und Museumsleiters Franz Heidelck. Nach der Sommerpause knüpft der Referent hier an und nimmt die Veränderungen der letzten Jahrzehnte in den Lebensräumen in und um Bad Frankenhausen in den Fokus.

Wie sich Biotope verändern

Diese haben sich über Jahrhunderte durch die Nutzung des Menschen strukturell verändert, neue Biotope entstanden, aber auch großflächige Monokulturen beeinflussen den Artenwandel. Die biologischen Veränderungen sind im dauerhaften Fluss – Arten sterben aus, die Einwanderung von Tieren und Pflanzen aus anderen Klimazonen vollzieht sich rasant.

Der Vortrag trifft auf den in Deutschland ausgestorbenen Braunbären, begegnet dem eingebürgerten Luchs und trifft auf den Neueinwanderer Wolf. Im Kalk-Buchenhochwald wird sich am Frauenschuh erfreut und mit Vorsicht der Riesenbärenklau aus dem Kaukasus beäugt, dessen Berührung schmerzhafte Hautverbrennungen zur Folge haben kann. Die Offenlandschaft erfreut durch vielstimmigen Vogelsang und Artenvielfalt. Dörfer und Kleinstädte werden durch immer neue Arten, zum Teil Wald- und Felsbewohner, besiedelt und einige Arten bilden zwischen Hausfassaden und Grünflächen höhere Siedlungsdichten als im natürlichen Lebensraum.

Zu diesem Vortrag laden das Regionalmuseum und der Heimat- und Museumsverein Bad Frankenhausen ein.