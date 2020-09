Spurensuche mit Pater Franziskus

Memleben. Führungen im Kloster Memleben am 19. September.

Zu zwei Veranstaltungen lädt das Kloster Memleben unweit von Wiehe am Samstag, 19. September, ein. 11.30 Uhr beginnt eine öffentliche Klosterführung. 15.30 Uhr begibt sich Benediktiner-Pater Franziskus Büll auf Spurensuche im ehemaligen Klostergebäude – nach verborgenen Hinweisen zur ursprünglichen Bausubstanz aus mittelalterlichen Zeiten. In seiner Führung stellt er laut Ankündigung neue Entdeckungen vor. Im Anschluss lädt Pater Franziskus zu einer Andacht in die spätromanische Krypta ein.