Der erste Tribünenteil des Stadionbaus im Sportzentrum am Göldner werde aktuell winterfest gemacht. Danach können die Arbeiten für die Elektroinstallationen und Heizungsanlage, erklärte auf Nachfrage Thomas Rießland, Sportstättenverantwortlicher bei der Stadt Sondershausen. Wohl in zwei Wochen soll das Stadiondach aufgebaut werden.

Mit zwei, drei Wochen Verzögerung gehe es dann mit dem zweiten Tribünenbauteil weiter, so Rießland. Das Sportzentrum am Göldner wird von der Stadt Sondershausen für rund fünf Millionen Euro saniert. Der Kunstrasenplatz und die Laufbahn sind bereits fertiggestellt. Die Arbeiten am Stadionbau hatten im Februar dieses Jahres begonnen. Geplant sind eine neue Tribüne mit Mehrzweckgebäude für Vereinsräume, Kiosk und Umkleiden und Sanitäranlagen. Der Bund fördert den Bau mit 3,9 Millionen Euro.