Stadiontribüne in Sondershausen nimmt Form an

Jens Hartmann von der Firma Metallbau Nottrott hat am Freitag eine der letzten Trägerverbindungen an der Stahlkonstruktion verschweißt. Das neue Tribünendach am Sondershäuser Sportzentrum Am Göldner nimmt weiter Form an. Über dreißig Tonnen Stahl werden für die Konstruktion verbaut. In den nächsten Tagen wird mit der Montage des Tribünendachs begonnen.