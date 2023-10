Stadt im Kyffhäuserkreis will Jugend einbeziehen

An der Schmücke. Stadt An der Schmücke bewirbt sich erfolgreich um die Teilnahme am Programm „Jugend entscheidet“.

Leerstand, Abwanderung, mangelnde Verkehrsanbindung stellen Städte und Gemeinden vor Herausforderungen. Eine Zielgruppe, die bei der Weiterentwicklung von Kommunen oft nur unzureichend eingebunden wird, sind Jugendliche. Dabei stehen sie wie niemand sonst für die Sicherung von Fachkräften in der Region und die Entwicklung innovativer Ideen. Die Stadt An der Schmücke hat sich erfolgreich um eine Teilnahme am Programm „Jugend entscheidet“ beworben.

Das Programm will einen Beitrag leisten, bei der jüngeren Generation Interesse an einer Mitarbeit zu wecken. „Bei dem 12-monatigen Projekt der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung lernen Kommunalvertreter Methoden kennen, junge Menschen an lokalpolitischen Entscheidungen zu beteiligen“, berichtet Bürgermeisterin Silvana Schäffer (CDU). An der Schmücke ist eine von bundesweit 35 ausgewählten Kommunen aus 12 Bundesländern, darunter Cottbus als größte und Uffing am Staffelsee als kleinste Gemeinde.

„Jugendliche bewegen viele Fragen. Zum Beispiel: Wo kann ich junge Leute treffen? Wie kann die Politik dafür sorgen, dass sich im öffentlichen Raum alle wohl und sicher fühlen? Und: Wie kann ich eigentlich vor meiner Tür die Umwelt schützen? In dem Programm erfährt die Kommunalpolitik, wie sie Jugendliche erreicht und ihre Ideen für die eigene Politik nutzt“, erklärt die Bürgermeisterin. Es reiche nicht, Kinder- und Jugendbeteiligung in der Satzung zu verankern. „Man muss auch etwas dafür tun, dass dieser wichtige Punkt gelebt wird“, ist An der Schmückes Bürgermeisterin überzeugt.

Dabei hat Schäffer bereits konkrete Vorhaben vor Augen: „Zum einen fällt mir sofort der Jugendclub in Heldrungen ein, der mehr Jugend vertragen kann. Aber auch in unseren anderen Ortschaften haben Kinder und Jugendliche Wünsche und Ideen, die sich im besten Fall vor Ort umsetzen lassen.“ Mit einem solchen Vorgehen werde Vertrauen in Demokratie aufgebaut. Bereits im vergangenen Jahr habe die Stadt Sondershausen gute Erfahrungen bei „Jugend entscheidet“ gemacht und sei jetzt wieder auf dem Weg, einen Beirat zu gründen. „Im besten Fall gelingt uns das hier vor Ort auch“, so Schäffer.

Die Vorbereitung besteht aus drei Elementen: einer Auftaktkonferenz, der einjährigen Begleitung in der Praxis sowie Beratungs- und Vernetzungsangeboten. Ende September weilte die Bürgermeisterin mit einer Mitarbeiterin der Stadtverwaltung bei der Auftaktkonferenz in Berlin mit Gastvorträgen, interaktiven Workshops und Diskussionsrunden zum Thema Jugendbeteiligung.