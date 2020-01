20190208 / Sportzentrum Am Göldner in Sondershausen soll für 5 Millionen Euro saniert werden / im Bild: Fotograf: Dirk Bernkopf Tel. +49 (0)174 31 65 853

Stadt präsentiert Stadionpläne

Die Pläne für die Sanierung des Sportzentrums Am Göldner will die Stadt Sondershausen am 21. Januar öffentlich vorstellen. Das kündigte die Stadtverwaltung an.

Der Baubeginn rücke näher, nach dem die Verwaltung Ende vergangenen Jahres den Zuwendungsbescheid erhalten und die ersten Arbeiten ausgeschrieben seien. Die Vergabe der Baustelleneinrichtung und die Abbrucharbeiten sollen in der nächsten Sitzung des Stadtrats erfolgen. Baubeginn könnte dann im Februar sein.

Mit 3,9 Millionen fördert der Bund Sanierung und Umbau des in die Jahre gekommenen Stadions. Die Stadt muss Eigenmittel in Höhe von rund 600.000 Euro aufbringen. Der Landkreis beteiligt sich mit 100.000 Euro, da die Anlage auch für den Schulsport genutzt wird.

Am 21. Januar wollen Bürgermeister Steffen Grimm (pl) und das beteiligte Architekturbüro Casparius aus Erfurt allen Interessierten das Gesamtvorhaben vorstellen. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr in der Gaststätte Am Göldner. Das Planungsbüro werde auch Ansichten und Grundrisse präsentieren und Fragen beantworten.