Vier Bewerber sind weiterhin im Bieterwettstreit um die Bebraer Teiche. Das erklärte Stefan Aschenbrenner, Hauptamtsleiter in der Sondershäuser Stadtverwaltung, am Dienstag auf Nachfrage. „Alle schriftlich vorliegenden Konzepte entsprechen den Ausschreibungskriterien“, stellt er klar.

Es bleibe auch bei dem Vorhaben, das Vergabeverfahren um Verkauf oder Verpachtung des Naturbadgeländes in Sondershausen am morgigen Donnerstag abzuschließen. Die Entscheidung soll in einer extra dafür angesetzten Sondersitzung des Stadtrates fallen.

Aschenbrenner räumt ein, dass nach der öffentlichen Präsentation aller vier Bewerber am vergangenen Donnerstag neue Einwände gegen den einen oder andere Konzept an die Stadtverwaltung herangetragen worden seien. Was bemängelt werde, darüber könne er aber keine Aussage treffen, weil das Vergabeverfahren grundsätzlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit ablaufen müsse.

Stadt lässt eine Rückauflassungsvormerkung im Grundbuch eintragen

„Die Prüfung der Einwände ist noch nicht abgeschlossen. Und auch noch nicht endgültig absehbar, welchen Einfluss sie auf die Zahl der letztendlich zugelassenen Bewerbungen oder den weiteren Ablauf des Verfahrens haben könnten“, sieht der Hauptamtsleiter Spielraum für Veränderungen. Fest stehe, dass der künftige Besitzer oder Erbpächter des Naturbadareals mit seiner Unterschrift unter Kauf- oder Pachtvertrag einer Rückfallklausel zustimmt. Dabei lässt die Stadt eine Rückauflassungsvormerkung im Grundbuch eintragen.

Diese regelt, dass das Grundstück sofort an die Stadt zurückfällt, wenn der Käufer gegen eine der folgenden Bedingungen verstößt: Das Naturbad muss touristisch genutzt werden, das Grundstück darf nicht weiterverkauft werden und der Besitzer muss eine öffentliche Badeanstalt mit Aufsicht bereitstellen.

Das sei bereits in der Ausschreibung so kommuniziert worden, erklärt Aschenbrenner und werde mit allen Konzepten, die noch zur Auswahl stehen, so erfüllt.